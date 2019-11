Selbstgebastelte Adventskalender

13 Kinder haben sich am vergangenen Samstag in der Museumsschule in Kevelaer eifrig ans Werk gemacht, um in einem Workshop den eigenen Adventskalender zu gestalten. 24 Türchen wurden in geduldiger Handarbeit mit bunten Bildern oder Collagen bedacht.

Bereits zum dritten Mal hatte Museumspädagogin Indra Peters zu diesem Adventskalenderworkshop eingeladen. „Etwas Selbstgemachtes ist einfach das schönste Geschenk“, so ihre Überzeugung. Am Ende bestaunte sie selber die Ideen, Kreativität und Geduld der Kinder, die nun mit ihrer Handarbeit Mama, Papa, Oma oder sich selber an jedem Tag der Adventszeit eine kleine Freude machen können.