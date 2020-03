Seit mehr als 50 Jahren bietet die Krankenbruderschaft Rhein-Maas Pilgerfahrten nach Lourdes an. Gesunde begleiten dabei kranke Pilger zum französischen Wallfahrtsort. Seit der Gründung des Vereins 1973 fährt jährlich mindestens ein Pilgerzug vom Niederrhein nach Lourdes – oft mit vielen Waggons, erinnern sich Antoinette Freifrau v. Elverfeldt und der Vorsitzende Raphaël Freiherr von Loë, die sich beide in vielerlei Hinsicht ehrenamtlich für und auf diesen Fahrten engagieren.

Seit dem Jahr 2000, in dem mit über 700 Teilnehmern die Spitze erreicht wurde, gehen die Zahlen kontinuierlich zurück – doch auch heute noch sind es in jedem Jahr noch bis zu 100 Kranke und Menschen mit Handicap, die mit der Bruderschaft nach Lourdes pilgern und von entsprechenden Teams sowie weiteren gesunden Pilgern begleitet werden.

In diesem Jahr wird es nun erstmals keinen Zug geben – die Wallfahrt findet per Flug statt. „Für alle Pilger ist dies eine große Veränderung“, weiß Freiherr von Loë, doch was sich in den vergangenen Jahren bereits ankündigte, ist nun zur Gewissheit geworden: „Die Bahnfahrt ist zu teuer geworden.“ Unabhängig von der Teilnehmerzahl müsse man mit weit über einer Viertelmillion Euro allein für die Fahrt rechnen – und das sei nicht mehr zu stemmen.

Am Niederrhein verwurzelt

Insofern sei die „Umbuchung“ auf einen Flug ab Weeze „nicht ganz freiwillig“ zustande gekommen, so von Loë. „Unsere Krankenbruderschaft ist hier am Niederrhein verwurzelt und als klar wurde, dass wir nicht mit der Bahn fahren können, kam der Flug ab Weeze wie ein Geschenk des Himmels. Ich freue mich, weil wir damit auch Menschen, für die bisher die lange Bahnfahrt nicht zumutbar war, nach Lourdes mitnehmen können.“ Andererseits sei den Organisatoren aber auch bewusst, dass nicht jeder eine Flugreise antreten könne.

Das Team der Krankenbruderschaft einschließlich der Teamärzte begleitet alle Pilgerinnen und Pilger wie gewohnt und hilft, wenn dies während der Wallfahrt notwenig wird. Die kranken Pilger sind in diesem Jahr im an der Gave gelegenen Hospital, mitten im sogenannten heiligen Bezirk untergebracht. Und auch eine Jugendgruppe fährt wieder mit, mit der Möglichkeit, im Pflegeteam zu hospitieren.

Ein Großteil der Kranken wird in jedem Jahr von der Krankenbruderschaft finanziell unterstützt. Dazu werden neben Spenden die Erlöse aus dem dazu seit 2001 veranstalteten Parkfest auf Schloss Wissen verwendet.

890 Euro pro Teilnehmer (Ermäßigungen für Hospitalkranke und Jugendliche möglich) kostet die Pilgerreise pro Teilnehmer einschließlich Sonderflug, Transfers, fünf Übernachtungen, Vollpension, aller Steuern, Abgaben und Beiträge und der Betreuung durch die Krankenbruderschaft.

In allen Kevelaerer Gemeinden liegen entsprechende Flyer für die Lourdes Wallfahrt 2020 aus. Info: www.krankenbruderschaft-rhein-maas.de.