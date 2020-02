Eigentlich wollte unsere Tochter Anna sich bis auf die Spitzen ja nie die Haare schneiden lassen. Und in der Tat, schon von früher Kindheit an trug sie langes Haar und liebte es, jeden Tag eine andere Frisur verpasst zu bekommen. Ihre Einstellung änderte sich erst, nachdem wir kurz nach Weihnachten wieder ein Mädchen sahen, das seine Haare nach der Erstkommunion für ein krebskrankes Kind gespendet hatte. Plötzlich stand auch für unsere Tochter fest, dass sie ihre Haare spenden möchte. Auf der Suche nach einem Friseur für diese Aktion fanden wir den Beautysalon „LUQX“ in der Friedenstraße 49 in Kevelaer...