Der Frust, seine Folgen und Reue

Nanu, da fehlt doch was? Als Klaus Schreiner am Montagmorgen vor seine Haustür in Schravelen trat, staunte er nicht schlecht: Wo noch am Abend zuvor zum Finale der Fußball-Europameisterschaft zwischen England und Italien die englische Flagge und die „Union Flag“ den Hauseingang zierten, herrschte gähnende Leere. Dabei hatten Englands Gegner*innen doch gar keinen Grund zur Beschwerde – beim Elfmeterschießen musste sich die Mannschaft schließlich geschlagen geben…

Genau das war allerdings offensichtlich der Grund für das Verschwinden der Fanartikel. Denn am Dienstagmorgen war das Staunen von Klaus Schreiner noch weitaus größer als am Vortag: Die Flaggen waren wieder da. Und mit diesen auch die Erklärung für das mysteriöse Verschwinden. Die erklärenden Worte des „Übeltäters“ – auf einem Zettel abgedruckt – riefen bei Schreiner mehr ein Schmunzeln als Ärger hervor: „Ich bringe Ihnen hiermit Ihre Flaggen wieder und entschuldige mich aufrichtig für diese Aktion.“ Man habe sich „angetrunken“ auf den Heimweg gemacht „und war etwas angeschlagen von der Niederlage zuvor.“ Die fußballerische Ausrichtung dürfte damit zweifelsohne klar sein. „Mir ist bewusst, dass diese Aktion nicht die Beste war und ich hoffe, Sie nehmen meine Entschuldigung an und schätzen die Ehrlichkeit“, heißt es weiter.

Nach dem Verschwinden sei eine gewisse Enttäuschung da gewesen, sagt Schreiner. „Aber größer war die Freude, dass sie wieder da waren.“

Glaubt man dem abschließenden Versprechen des enttäuschten Fans, muss sich Klaus Schreiner zur Weltmeisterschaft im kommenden Jahr wohl keine Sorgen machen. „Es wird sicher nie wieder vorkommen“, heißt es in dem Brief. Na, hoffentlich auch dann, wenn es im Falle eines erneuten Duells zwischen Deutschland und England zu einem Sieg der Nationalelf kommen sollte…