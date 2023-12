Kolpingsfamilie bei Intermarkt Thielen

Die Betriebsbesichtigung der Kolpingsfamilie Kevelaer fand in diesen Tagen in Geldern-Lüllingen statt. Dort besuchten sie die Firma Intermarkt Thielen. Timm Drabe führte die Gruppe durch das Logistikzentrum.

Hier erfuhr sie unter anderem, dass die Region zwischen Straelen und Kevelaer das größte Anbaugebiet von Zierpflanzen in Deutschland ist. Außerdem erklärte Drabe, dass die zentrale Lage in Lüllingen besonders wichtig ist. In der Logistik seien kurze Wege für reibungslose und flexible Abläufe von großer Bedeutung. Die Nähe zu den Gartenbaubetrieben sei hierbei ausschlaggebend. Das Logistikunternehmen bereitet auf einer Hallenfläche von 25.000 m² den Versand von mehreren Millionen Pflanzen jährlich vor. 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen dafür, dass über 500 Gartencenter- und Baumarkt-Standorte in Deutschland aber auch europaweit mit Topfpflanzen vom Niederrhein versorgt werden.

Beeindruckt und gut informiert machte sich die Kolpingsfamilie anschließend wieder auf die kurze Heimreise nach Kevelaer. Sie bedankt sich beim Unternehmen Thielen für diese auschlussreichen Einblicke in das Unternehmen.