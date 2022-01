Kävelse Lüj spendet für Aktion St. Nikolaus

Einen geselligen Abend im „Kävelse Lüj“ vor einiger Zeit nutzten Thomas und Silvia Molderings zur Spendensammlung für die „Aktion St. Nikolaus e.V.“. Am Ende kamen 120 Euro zusammen, die Willy Stassen und Birgit van Wickern nun für den Verein entgegennahmen.

Die Aktion St. Nikolaus e.V. ist (mit der Lebenshilfe Gelderland) Gesellschafterin der Frühförderstelle für den Kreis Kleve mit der Hauptstelle in Kevelaer. Mithilfe von Spenden und Mitgliedsbeiträgen betreibt der Verein unter anderem die Hippotherapie am Reitstall Küsters (das KB berichtete). Spenden werden auch zur Unterstützung und zur weiteren Etablierung von inklusiven Sportangeboten für Grundschulkinder im Sportverein Kevelaer und zur Unterstützung von einem inklusiven Kindergarten in Kevelaer verwendet.