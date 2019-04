Schon im Programmheft fand sich ein mehr als deutlicher Hinweis dafür, dass die beiden Aufführungen des Stücks „Tintenherz" der Theater- und Musik-AG der Städtischen Realschule und der Gesamtschule Kevelaer-Weeze im Bühnenhaus etwas sehr Besonderes waren. „Wir wollen weiterführen, was Michael Cuypers an der Real- und Gesamtschule mit Begeisterung und Herzblut von Beginn an aktiv als Orchesterleitung unterstützt hat“, hieß es dort in dem Abschnitt „Musik“ mit Verweis auf den Tod des früheren Direktors.