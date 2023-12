Weihnachtsfrühstück am KvGG

In Zusammenarbeit mit dem Team des „Gesunden Frühstücks“ organisierte der Förderverein des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums am Donnerstag, 14. Dezember 2023, ein festliches Weihnachtsfrühstück für die ganze Schule. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer erhielt im Vorfeld einen Gutschein, um sich nach eigenem Geschmack und Appetit an dem reichhaltigen Frühstück mit verschiedenen Leckereien und duftendem Weihnachtspunsch erfreuen zu können.

Das Event war eine willkommene Abwechslung und ein Höhepunkt vor den Weihnachtsferien, der von Freude und Gemeinschaftsgeist geprägt war.

Untermalt wurde die Veranstaltung durch Live-Weihnachtsmusik der Schulband unter der Leitung von Herrn Schuba. Dies gab der Veranstaltung zusätzlich einen vorweihnachtlichen Rahmen und sorgte für fröhliche Stimmung.

Das KvGG dankt dem Team des „Gesunden Frühstücks“ und den Förderverein des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums, die mit dieser schönen Aktion der gesamten Schulgemeinschaft eine tolle Überraschung bereitet haben. Allen Beteiligten hat das Weihnachtsfrühstück nicht nur geschmeckt, sondern auch große Freude gemacht.