Eva und Jan van Meegern retten durch Umbau des alten Umspannwerks des RWE auf Schravelen und somit ein historisches Gebäude vor dem Abriss.

Früher ging Jan van Meegern, dessen Familie in Kevelaer fest verwurzelt ist, in den Marienkäfer Kindergarten und sein Weg führte oft an dem alten Umspannwerk auf Schravelen vorbei. Als er im Sommer 2016 mit seiner Ehefrau Eva beim Joggen an dem mittlerweile stillgelegten Gebäude vorbeikam, fragte diese, was das denn sei und ob man dies denn nicht wohl kaufen könne, um es umzubauen und als Wohnhaus zu nutzen. Evas Vater ist im Denkmalschutz tätig und so vorbelastet erkennen ihre wachsamen Augen bauliche Schätzchen.