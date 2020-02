Am heutigen Donnerstag vor genau 60 Jahren gaben sich Edith und Reiner Uhlig das Jawort. „Für mich war es Liebe auf den ersten Blick“, gesteht der Jubelbräutigam. Und diese Liebe hält bis zum heutigen Tage an. „Und hoffentlich auch noch lange darüber hinaus“, betonen Edith und Reiner Uhlig, die sich, als sie das erste Mal an den Niederrhein kamen, ein weiteres Mal auf den ersten Blick verliebten...