Wieder Erstimpfungen im Impfzentrum Kreis Kleve

Das Land NRW stellt den Impfzentren wieder Corona-Impfstoff für Erstimpfungen zur Verfügung. Die Impfungen des Impfzentrums Kreis Kleve starten am Freitag in Kalkar und am Samstag in Geldern. In dieser Woche (bis 27. Juni) stehen dem Impfzentrum Kreis Kleve circa 1.700 Impfdosen des Herstellers BionTech/Pfizer zur Verfügung, in der kommenden Woche (bis 4. Juli) sind es circa 3.150.

Anfang Juni hatte der Kreis Kleve bekanntgegeben, dass es vorerst keine weiteren Erstimpfungen geben wird (das KB berichtete). Nun folgt die Wiederaufnahme.

Für die Impfungen im Impfzentrum hält das Land NRW vorerst an einer Priorisierung fest. Impfberechtigt sind:

1. Personen ab 60 Jahren

2. Personen mit Vorerkrankungen, die das Risiko für einen schweren Erkrankungsverlauf erhöhen. Der Nachweis der entsprechenden Vorerkrankung erfolgt über eine formlose Bescheinigung des / der behandelnden Ärzt*in, die zum Impfzentrum mitzubringen ist.

3. Beschäftigte in Krankenhäusern

4. Beschäftigte in (teil-)stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe und Werkstätten für Menschen mit Behinderung

5. Wahlhelfer*innen der Städte und Gemeinden für die Bundestagswahl.

Zur Impfung der Wahlhelfer*innen läuft aktuell die Abstimmung mit den Städten und Gemeinden. Der Kreis Kleve wird in den kommenden Tagen darüber informieren, wie die Wahlhelfer*innen ihren Impftermin buchen können.

Die weiteren genannten Personengruppen können ab Mittwoch, 23. Juni 2021, 8 Uhr, Termine buchen. Die Reservierung erfolgt ausschließlich über die Buchungsportale der Kassenärztlichen Vereinigung: www.116117.de sowie telefonisch über die Rufnummer 0800 116 117 – 01.

Weitere Informationen hält das Landes-Gesundheitsministerium (MAGS) NRW bereit unter https://www.mags.nrw/pressemitteilung/nordrhein-westfalen-setzt-erstimpfungen-impfzentren-fort.