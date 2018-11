Dienstjubiläen in der Wallfahrtsstadt

Im Kalenderjahr 2018 können insgesamt fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Dienstjubiläum bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer feiern. Bürgermeister Dr. Dominik Pichler sowie Personalverantwortlicher Werner Barz dankten den Jubilaren im Rahmen einer kleinen Feierstunde für ihre engagierte Tätigkeit in insgesamt 140 Beschäftigungsjahren im öffentlichen Dienst. Auch der Vorsitzende des Personalrates, Stefan Reudenbach, gratulierte den Jubilaren im Namen des Personalrates und der Belegschaft der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

Auf eine 25-jährige Dienstzeit im öffentlichen Dienst können folgende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurückblicken: Gerhard Derksen (Elektroinstallateur beim Betriebshof), Stefan Hornbergs (Schreiner beim Betriebshof sowie Hausmeister an den Grundschulen in Wetten und Twisteden), Ute Hahnen (Schulsekretärin an den Grundschulen in Wetten und Twisteden) sowie Wilhelmus Simons (Sachbearbeiter für Beschaffung und Poststelle).

Der Leiter der Abteilung „Grundstücksmanagement“, Bernd Ingenhaag, wurde sogar für seine 40-jährige Beschäftigungszeit bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer geehrt.