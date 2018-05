Mit dem traditionellen ganz frühen Wecken durch den Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr und der morgendlichen Begrüßung des Festkettenträgers durch seine Wache begann der Höhepunkt der Kevelaerer Kirmes, der Kirmessamstag.

Später versammelten sich die Vorstände aller Vereine und Fahnen-Abordnungen auf dem Kapellenplatz, wo sich „Tütten Thei“ Theo Janssen vom VFR Kevelaer an seinen Morgen als Festkettenträger 20 Jahre zuvor erinnerte. „Ich war so nervös, ich konnte das alles nicht so registrieren. Man nimmt so viele Gesichter wahr, da bist du so da drin.“

Fast entspannt wirkte da – nach außen hin – der angehende Würdenträger des Jahres 2018, Heinrich „Heinz“ van Bühren. „Die Anspannung steigt und wird bestimmt mehr werden“, gab er vor dem Abmarsch einen kleinen Einblick in seine Gemütsverfassung.

Anschließend zogen alle Vereine zum Alten Rathaus, um dort die Festkettenübergabe durch den Bürgermeister der Stadt Kevelaer, Dominik Pichler, mitzuerleben.

„111 Jahre sind ein guter Zeitpunkt, um festgebender Verein zu sein“, bettete Pichler das Ereignis in die Geschichte der Petrusgilde mit ein. „So wie ich ihn in den vergangenen Wochen und Monaten kennengelernt habe, ist e…

