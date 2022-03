Bio-Bauer Bernd Verhoeven sucht Partner für Ladestationen Sonne tanken auf dem Rouenhof in Kervenheim

Auf dem Kervenheimer Rouenhof sollte eine ,Solar-Tankstelle‘ für E-Autos entstehen, finden Paula Backhaus, Bernd Verhoeven, Franz-Josef Schraven und Roland Schüren (v.l.). Foto: nick

Wer sie schon kennt, die Ladestationen für Teslas & Co. entlang der deutschen Autobahnen, der weiß auch, dass sie meist recht trist anmuten. Gut, manche Geschäftsleute klappen den Laptop auf und verbringen die Ladezeit in einer Art ,Auto-Homeoffice‘, oft inklusive eines Automatenkaffees. Aber was ist mit Reisenden, mit Familien? Für die bieten die meisten Ladestationen eher wenig an. Das könnte sich an der A 57 ändern. Denn nur knapp anderthalb Kilometer von der Abfahrt Kervenheim entfernt liegt der Rouenhof. Und der könnte bald unter anderem eine ,Solar-Tanke‘ für E-Autos werden – inklusive Stipvisite im Hofladen, im Hofcafé, bei Kühen und Ziegen, Esel und Schweinen.

Bio-Bauer Bernd Verhoeven ist bekannt in der Region. Auf regionalen Wochenmärkten gehört sein Stand zu den beliebtesten, zum Hoffest oder zum Lämmertag kommen Hunderte Fans zum Tiere streicheln und einkaufen. Dass ,Bio-Bernd‘, wie ihn viele nennen, meist gehörig unter Strom steht, wenn er seine Produkte anpreist, ist ebenfalls bekannt. Beim Thema Strom ist das eigentlich kaum anders: Die Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern des Hofes liefern schon jetzt ein Vielfaches der Energie, die er auf dem Hof verbraucht – inklusive des Radladers, der beispielsweise ebenfalls mit einem Elektromotor betrieben wird.

Dass bei ihm nicht nur der Strom fließt, sondern auch die Ideen sprudeln, ist ebenfalls nix Neues. Doch sein aktuelles Projekt – eine Halle fürs Heu, um es dort zu trocknen und den ökologisch bedenklichen Plastikmüll einzusparen, in den die Ballen derzeit noch auf dem Feld eingepackt werden ̵…