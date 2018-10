Der siebenjährige Joe braucht ganz einfach mal ein paar Minuten für sich. Der Schulmorgen war anstrengend, das Mittagessen im Beisein seiner Klassenkameraden ziemlich unterhaltsam. „Dann ruh dich im Lesewagen etwas aus“, empfiehlt Anette Erretkamps, Leiterin der Offenen Ganztagsschule „OASE“ an der St. Hubertus-Grundschule Kevelaer.

Das Angebot nimmt der Grundschüler gerne an. Denn hier im neuen Lesewagen neben dem OGS-Gebäude, hat er ein paar Minuten nur für sich, kann entweder abschalten und entspannen oder aber in einem Buch schmökern.

Seit Beginn des neuen Schuljahres kann die von der Caritas-Geldern-Kevelaer geführte OGS an der St. Hubertus-Grundschule einen Lesewagen für ihre Kinder anbieten. „Dieser Lesewagen ist Gold wert“, betont die Leiterin, „er ist Rückzugsort, Ruhe-, Gesprächs-, Spiel- und Leseraum i…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.

Jetzt lesen, später zahlen Diesen Artikel Kinder lieben ihren Lesewagen 0,49 EUR KB-Digital 6-Monate-Pass 6 Monate Zugang zu allen Inhalten, (keine automatische Verlängerung) 34,00 EUR KB-Digital 14-Tage-Pass 14 Tage Zugang zu allen Inhalten, (keine automatische Verlängerung) 3,50 EUR KB-Digital Jahresabo 1 Jahr Zugriff auf alle Inhalte (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 54,90 EUR KB-Digital Quartalsabo 3 Monat Zugriff auf alle Inhalte (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 17,90 EUR Jetzt kaufen, später zahlen Gutschein-Code einlösen Bereits gekauft? | Gutschein einlösen Abbrechen Powered by