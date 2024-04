Jahreshauptversammlung der SPD Kevelaer

Am Freitag, 19. April 2024, lud der Ortsverein der SPD in Kevelaer zur Jahreshauptversammlung in der Gaststätte „Kävelse Lüj“. Besonderer Gast war der SPD Europakandidat Michael Mölders aus Geldern. Er berichtete vom Wahlkampf und stand den Genossinnen und Genossen danach für vielfältige Fragen zur Verfügung.

Ebenfalls wurde auf der JHV der Vorstand gewählt und im Amt bestätigt. Vorsitzende sind erneut Nicole Kraft-Englich und Moritz Walter, Kassierer ist Thomas Weber und Schriftführerin ist Karin Heyer. Als Beisitzende wurden Uwe Janssen und Stefanie Zielke gewählt.