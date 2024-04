Konzert im Katharinen-Haus

Wieder einmal ein stimmungsvoller Nachmittag für die Senioren des Katharinenhauses in Winnekendonk: Der gemischte Chor Eintracht Hau unter der Leitung von Werner van der Linden begeisterte sein Publikum in der Cafeteria. Bei Kaffee und Kuchen gab es eine bunte Mischung aus Liedern zum Schunkeln, Träumen und Mitsingen, die bei so manchem Bewohner schöne Erinnerungen weckte. Manfred Ysermann am Klavier, Werner van der Linden am Akkordeon und die stimmgewaltigen Sängerinnen und Sänger sorgten für einen vergnüglichen Nachmittag in der Senioreneinrichtung des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer.