Liebe in der WortKlangStille

Für die nächste Ausgabe der WortKlangStille haben sich die beiden Initiatorinnen Ruth Plege, Achtsamkeitstrainerin, und Annette Giefer, Musikerin, ein ganz besonderes Thema ausgesucht: Passend zum Wonnemonat Mai geht es um die Liebe. Die erste Veranstaltung findet am Sonntag, 5. Mai 2024, um 17 Uhr in der Clemenskapelle in Kevelaer statt.

„Liebe ist das mit der rosaroten Brille, dem hüpfenden Herzen und den tanzenden Schmetterlingen im Bauch. Liebe ist aber vor allem eine innere Haltung, ein Bewusstseinszustand, der uns die Tür öffnet zum wahren Sein“, so ein Ausschnitt aus Ruth Pleges Text „Liebe ist“, der an diesem Abend zu hören sein wird.

Das Format der WortKlangStille möchte den Blick für innere und äußere Räume öffnen und bietet Gelegenheit, sich anhand der jeweiligen thematischen Impulse wieder mit den eigenen Ressourcen zu verbinden. Es geht darum, innezuhalten und durchzuatmen, um neue Kraft für den Alltag zu tanken. So laden die Texte von Ruth Plege die Besucherinnen und Besucher dieses Mal dazu ein, sich immer wieder neu für die Liebe zu entscheiden und die wohltuende, gar heilsame Qualität von Liebe bewusst im eigenen Leben zu verankern und dadurch in die Freude zu kommen.

Das kann die Liebe zu sich selbst und zu anderen Menschen sein, zur Natur, zum Leben, zum Göttlichen …

An diesem Abend steht also nicht die romantische Liebe im Vordergrund, sondern vielmehr die Liebe als Ausrichtung für unser Fühlen und Handeln.

Dazu gibt es Musik von Bach bis Beyoncé – das Thema Liebe hat Komponisten aller Epochen beflügelt.

In dieser Ausgabe der WortKlangStille setzt Annette Giefer auf die Klangvariation verschiedener Flöten. Der Brillanz und Klarheit der Querflöte stellt sie die Tiefe und Wärme der Altblockflöte zur Seite und schlägt dabei den Bogen vom Barock bis hin zur Popularmusik.

Auf ein Stück freut sie sich ganz besonders: 1902 schrieb Cecil Chaminade ihr Concertino pour Flute in D-Dur op 107. Komponiert während des französischen Impressionismus findet darin die Liebe in all ihren Variationen Klang und Ausdruck. Als Frau neben Komponisten wie Claude Debussy und Maurice Ravel kommt Cecil Chaminade in dieser Zeit eine herausragende Bedeutung zu.

Weitere Termine der WortKlangStille zum Thema Liebe sind: Freitag, 24.Mai 2024, 19 Uhr in der St. Martin-Kirche in Veert und Sonntag, 26.Mai 2024, 17 Uhr in der Kapelle der Wasserburg Rindern.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.