KSV-Erfolg in Düsseldorf

Am 9. Dezember waren elf Leichtathletinnen und Leichtathleten der Altersklassen U18/U16/U14 beim 17. Hallensportfest in der Düsseldorfer Leichtathletikhalle am Start.

Bei einem Feld von über 850 Athletinnen und Athleten an diesem Tag konnte Anna Völlings in der W15 im Weitsprung mit neuer persönlicher Bestleistung von 4,73m die Silbermedaille holen. Ebenfalls mit konstanten Leistungen in der Altersklasse W15 konnten sich Pauline Lommen, die noch in drei weiteren Disziplinen am Start war, sowie Eliza Giemsa auf den Plätzen fünf und sechs einreihen.

In der W18 konnte sich Agnieszka Chmiel in ihrem ersten Lauf auf der 200m-Rundbahn in einer Zeit von 27,04s im starken Teilnehmerfeld von 28 Athletinnen die Bronzemedaille sichern. Aleshanee Grandt lief in Ihrem Zeitendlauf auf Platz zwölf in 28,31s. Im Weitsprung legte Agnieszka Chmiel eine tolle Serie hin, sprang gleich viermalmal über die Fünf-Meter-Marke und sicherte sich mit 5,16m nochmals den dritten Platz an diesem Tag.

Weitere Platzierungen: W13 – 60m Sprint: Greta Brauers (Platz 56), W13 – Weitsprung: Greta Brauers (Platz 34); M14 – 60m Sprint: Valentin Claßen (Platz 23), Maximilian Kleinhammans (Platz 34); M14 – Weitsprung: Valentin Claßen (Platz 16); W15 – 60m Sprint: Anna Völlings (Platz 7), Pauline Lommen (Platz 17), Eliza Giemsa (Platz 18); W15 – 60m Hürde: Pauline Lommen (Platz 4), Eliza Giemsa (Platz 6); W15 – Kugel: Pauline Lommen (Platz 4); W18 – 60m Sprint: Aleshanee Grandt (Platz 10); W18 – Kugel: Josephine Michaelis (Platz 8); M18 – 200m Sprint: Benedikt Burau (Platz 28).