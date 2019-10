Kevelaerer in den Vorstand gewählt

Das Thema Musik begleitet Oliver Nepper schon viele Jahre in seinem Alltag. Der Musiker leitet eine private Musikschule und unterrichtet seit einem Standortwechsel unter anderem Schüler der ersten bis zehnten Klasse der Montessori-Schule in Rheinberg. Das Angebot der Schule sah er als große Chance zur Veränderung. „Den Standort in Kevelaer habe ich dafür aufgegeben.“ Seine ersten musikalischen Schritte als Gitarrenlehrer machte Nepper bei Welbers in Kevelaer. Vor einem Jahr ist der in Kevelaer lebende Musiker der Bezirksarbeitsgemeinschaft Musik Niederrhein Nord e.V. beigetreten und unterstützt den Verein seitdem dabei, Kinder und Jugendliche mittels unterschiedlicher Projekte ihr musikalisches Talent entdecken zu lassen. Jetzt wurde Nepper in den Vorstand gewählt. Neuer Vorsitzender des Vereins ist Raimund Philippi.