Ein Mann wie ein Pott Kaffee

Kevelaer. Dieser Mann passt in keine Schublade. Sieht man davon ab, dass Männer gemeinhin ohnehin nicht in normalformatige mitteleuropäische Schubladen passen, so scheint es – selbst im neuen Katalog eines schwedischen Pressspanplattenverwerters – keine Schublade zu geben, die groß genug für Torsten Sträter wäre.

Das liegt einerseits, und andererseits natürlich auch, an seinem Format. Den stämmigen Waltroper wird so schnell keine Diät aus dem Wams hauen. Deshalb macht er auch keine und schnürt sich geschmacklich wie mengenmäßig in keinerlei Korsett. Sprich: Er spricht fast schon unaufhörlich gute zweieinhalb Stunden lang und man darf sagen: Er spricht sein Publikum an. Das hatte auch am Samstagabend im ausverkauften Kevelaerer Bühnenhaus gutes Samstagabend-Unterhaltungsformat einschließlich Überlänge und das Publikum dankte es ihm am Ende mit viel Applaus.