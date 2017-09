Niersverband zeigt Kläranlage

Kevelaer. Am Sonntag, 24. September, öffnet der Niersverband die Tore der Kläranlage Kevelaer-Weeze für interessierte Bürger. Von 10.30 bis 17 Uhr geben die Mitarbeiter umfassende Informationen zu allen Aufgabenbereichen des Verbandes und stehen für Fragen zur Verfügung.

Wo läuft das Wasser hin und wie wird es wieder sauber? Wofür zahle ich meine Abwassergebühren? Wie wird die Niers zukünftig aussehen? Das und vieles mehr erfahren die Gäste bei einem Rundgang über die Anlage und an den verschiedenen Infoständen. Der „Nierszoo“ gibt einen lebendigen Einblick in die Unterwasserwelt unserer heimischen Gewässer. Ein Blick durchs Mikroskop zeigt den Interessierten die „wichtigsten Mitarbeiter“ einer Kläranlage – die Mikroorganismen, welche die biologisch abbaubaren Schmutzstoffe aus dem Abwasser entfernen.

Und weil der Niersverband in diesem Jahr sein 90-jähriges Bestehen feiert, gibt es einen besonderen Höhepunkt: Um 12 Uhr und um 15 Uhr findet jeweils eine Aufführung des Theaterstücks „Niersprotokoll – Vom Lebenslauf eines Flusses“ statt. Die Aufführung dauert ca. 70 Minuten und ist für Erwachsene und Kinder ab ca. zwölf Jahre geeignet.

Mit einem kleinen Rahmenprogramm (Hüpfburg etc.) werden auch die jüngsten Besucher angesprochen.

SHUTTLE-BUS: Auf der Kläranlage stehen keine Pkw-Parkplätze zur Verfügung. Für Besucher ist ein Busshuttle-Service vom Rathaus in Kevelaer (Peter-Plümpe-Platz) eingerichtet. Die erste Fahrt startet um 10.15 Uhr.