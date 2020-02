Kevelaer ruft zum Malwettbewerb für Kinder auf

„Du hast Spaß am Malen und bist zwischen 3 und 12 Jahre alt? Dann nimm am großen Malwettbewerb teil, der vom 1. Februar bis 1. April stattfindet. Lass deiner Fantasie freien Lauf und überrasche mit deiner Idee zum Motto „Mein Traumfahrrad“. Es warten tolle Preise auf dich, mitmachen lohnt sich! Auch Kindergärten und Schulen haben die Chance in der Kategorie „Gruppenbild“ Gewinne abzustauben“, wirbt die Stadt für ihren Wettebewerb.

„Mein Traumfahrrad“ auf Papier



Der Kreativität sind beim Malen keine Grenzen gesetzt. „Wir freuen uns auf zahlreiche kreative Bilder zum Thema ‚Mein Traumfahrrad‘ und sind sehr gespannt auf die einfallsreichen Ideen der jungen Künstler und Künstlerinnen“, so die Organisatoren aus dem Bereich Tourismus & Kultur. Ein besonderes Anliegen der Wallfahrtsstadt Kevelaer ist es auch Kindergartengruppen und Schulklassen bei dem Malwettbewerb mit einzubeziehen.

Tolle Preise warten auf die Gewinner. In der Kategorie „Einzelpersonen“ haben teilnehmende Kinder die Chance einen Familientag für vier Personen in der Bauernhof Erlebnisoase „Irrland“ in Twisteden zu gewinnen. Außerdem wartet eine interessante Ausstellung bei einem Besuch im Niederrheinischen Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte auf neugierige Erkunder. Der Besuch eines Kindertheaterstücks in der Kultursaison 2020/2021 für zwei Personen im Konzert- und Bühnenhaus ist ein tolles Erlebnis für Klein und Groß.

Drei Gruppen können in der Kategorie „Gruppenbild“ einen Preis gewinnen. Ein Tagesausflug zur Bauernhof Erlebnisoase „Irrland“ sorgt bei allen Kindern für Freude. Lernen mit einem Erlebnis zu verbinden ist bei einer exklusiven Führung im Niederrheinischen Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte möglich. Kinofans können einen tollen Kinderfilm beim „KoBü-Flimmern“ auf der Leinwand im Konzert- und Bühnenhaus oder Öffentlichen Begegnungsstätte.

Einen herzlichen Dank seitens der Wallfahrtsstadt Kevelaer geht an die Sponsoren der zur Verfügung gestellten Preise.

Malwettbewerb



Kinder, die am Malwettbewerb teilnehmen möchten, können sich gemeinsam mit ihren Eltern, Gruppenleitern oder Lehrern auf www.kevelaer-tourismus.de über die Teilnahmebedingungen und weitere Details informieren. Bis zum 01. April 2020 besteht die Möglichkeit sein Bild bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer im Bereich Tourismus & Kultur einzureichen. Aus den eingereichten Bildern werden pro Kategorie drei Preise verlost. Die Preisverleihung findet im Rahmen der Freiluft-Veranstaltung „fahrRad-Pause Kevelaer“ am Sonntag, 26. April, um 14 Uhr auf dem Peter-Plümpe-Platz statt.