Die „Jungen Streicher Kevelaer e.V.“ bieten nicht nur das Musizieren in drei Streichorchestern an, sondern auch Geigen- , Bratschen- und Cello-Unterricht. Da der Cello-Lehrer Ole Hansen seinen Unterricht ausweitet, gibt es nun Dienstag Nachmittag freie Plätze für Kinder, die gerne Cello lernen möchten. Genauso wie bei der Geige ist ein kindgerechter Einstieg ab sechs Jahren auf einem kleinen Cello möglich und üblich. Schon nach circa einem Jahr Unterricht kann man bei den „Streichmäusen“ mitspielen. Ein junger Cellospieler durchwandert die verschiedenen Stufen der drei Streichorchester der „Jungen Streicher Kevelaer“ vergleichsweise schneller als ein Geiger oder Bratscher und hat im Orchester sehr bald Erfolgserlebnisse. Ole Hansen unterrichtet seit drei Jahren in Kevelaer und steht für hohe Qualität. Er ist Cello-Lehrer an der Dom-Musikschule Xanten und bei den „Haldern Strings“ in Rees sowie Leiter von Streicherworkshops. Wer also Interesse an diesem schönen tiefen Instrument hat und bald in einem Orchester spielen möchte, soll sich bei den „Jungen Streichern Kevelaer“ in der Hauptstraße 12 in Kevelaer für eine kostenlose Schnupperstunde anmelden: 02832 – 6872.