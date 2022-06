Bühnenhaus Open Air geht in die zweite Runde

Wummernde Bässe, eine spektakuläre Lichtshow, Feuerbälle sowie jede Menge Spaß auch für Kinder: All das verspricht das „Bühnenhaus Open Air“, das vom 19. bis 21. und 26. bis 28. August 2022 auf dem Vorplatz des Konzert- und Bühnenhauses zum bereits zweiten Mal stattfindet. An den zwei Wochenenden kommen die kleinen und großen Besucherinnen und Besucher im Rahmen sechs verschiedener Veranstaltungen auf ihre Kosten. Neben Livemusik und Comedy wird es, wie auch im vergangenen Jahr, ein kleines Festival geben.

„Wir freuen uns, dass wir Kevelaerern und Gästen erneut ein abwechslungsreiches Programm präsentieren können“, sagt Verena Rohde, Leiterin des Kevelaer Marketing. Für Ton und Lichteffekte sorgt dabei auch in diesem Jahr wieder das Team der Techniker des Konzert- und Bühnenhauses.

Konzerte, Comedy, Kinderprogramm

Für sommerliches Konzertfeeling sorgt zum einen die Coverband „Sup-X“ (19. August), zudem wird die Red Hot Chili Peppers Tribut-Band „Psycho Sexy“ (26. August) für gute Stimmung sorgen. Und ohne Muskelkater in den Lachmuskeln wird wohl niemand den Abend mit dem Comedian „Ingmar Stadelmann“ (20. August) verlassen. Er wird sein Programm „Verschissmus“ auf der Bühne präsentieren. Auch für die kleinen Besucherinnen und Besucher wird Unterhaltung geboten: Das Ensemble „ADESA“ (21. August) bringt mit dem Programm „Jabahee“ afrikanische Stimmung mit Tanz, Gesang und Akrobatik auf die Bühne. Die Kinderrockband „Pelemele“ (28. August) dagegen wird für tobende Stimmung bei den Kleinen sorgen.

Sechs DJs sorgen für Festivalstimmung mit elektronischer Musik

Am 27. August sorgt dann die Veranstaltung „BühnenhausBEATZ“ für Festivalstimmung in der Wallfahrtsstadt: Sechs DJs aus verschiedenen Bereichen der elektronischen Musik sorgen dafür, dass wohl vermutlich niemand mehr still stehen bleiben wird. „Neben lokalen Newcomern konnten wir in diesem Jahr auch wieder DJs verpflichten, die normalerweise auf den größten Festivals des Landes spielen“, freut sich Julian Binn, Auszubildender zum Kaufmann für Tourismus und Freizeit beim Kevelaer Marketing.

Auch für das leibliche Wohl ist während der Veranstaltungen gesorgt: Der Kevelaerer Gastronom Torsten Pauli, der auch das Konzert- und Bühnenhaus bewirtet, hält ein passendes Speisen- und Getränkeangebot bereit. Neben Cocktails und Festivalfood bei den Events am Abend, wird es bei den Kinderveranstaltungen auch ein kindgerechtes Angebot geben. Für gemütliche Atmosphäre sorgt in diesem Jahr zudem wieder das Team des Gartencenter Breuer aus Kevelaer, welches das Veranstaltungsgelände großzügig mit Pflanzen ausstatten wird.

Weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen finden Interessierte auf der Website unter www.kevelaer-tourismus.de zu finden.