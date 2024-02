Der Spannung auf der Spur

Am 26. Februar 2024 ist das Theaterstück „Tatort 110 – zwei Krimi-Serien auf der Spur“ um 20 Uhr zu Gast im Konzert- und Bühnenhaus. Dabei taucht das Publikum ein in die Geschichte der Krimi-Serien und erhält Einblicke in die vergangenen Jahre Ermittlungsarbeit.

1970 flimmert erstmals das „Tatort“-Fadenkreuz über den Bildschirm. Nur ein Jahr später hält der „Polizeiruf 110“ im Fernsehen der damaligen DDR sein Publikum in Atem. Heute sind die Entwicklungen der beiden Kult-Krimi-Serien kaum ohne einander zu denken. Bereits der erste „Tatort“ entsandte einen Hamburger Kommissar nach Leipzig, anlässlich der deutschen Wiedervereinigung machten die Ermittlungsteams der beiden Serien gemeinsame Sache und später wurde sogar „Tatort“-Personal ins „Polizeiruf“-Gebiet versetzt!

Das Landestheater Detmold lässt seine inneren Detektive raus, nimmt die beiden Urgesteine deutscher Krimi-Geschichte unter die Lupe und fragt sich, wie es kommt, dass sie sich bis heute einen Platz in den Herzen ihrer Zuschauer sichern.

