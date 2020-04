Die Sicherheit steht an erster Stelle

Dass die aktuellen Zeiten für Geschäftsleute keine Normalen sind, haben auch Bernward und Esther Simon zur Kenntnis nehmen müssen. Das Ehepaar, das seit 1995 das seit 140 Jahren ansässige Optiker- und Schmuckgeschäft Hammans an der Hauptstraße führt, musste mit dem „Shutdown“ der Läden auch erleben, was es heißt, nicht mehr für die Kunden in gewohntem Maße da zu sein. „Ab dem 18. März hatten wir aber als medizinischer Dienstleister eine Notversorgung“, erzählt Bernward Simon. „Die Notversorgung war für den, der sich auf eine Brille gesetzt hat, der Auto fahren muss, der Krankenpfleger ist.“ Dafür habe man mit den Kunden Termine vereinbart. „Da hatten wir nur an der einen Theke diese Acrylscheibe. Und aus einem Bauhelm haben wir mit Laminierfolie so ein Schutzschild gemacht – sogenannte „face shields.“ Eine Schutzmaske kam damals obligatorisch noch dazu...