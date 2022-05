Gemeinsam digital lernen im Klostergarten

Die letzten Monate haben gezeigt, dass Smartphone und Internet mit all ihren Möglichkeiten immer wichtiger werden. Nicht nur als Informationsmedium, auch als Kommunikationsinstrument nimmt es generationenübergreifend eine große Rolle ein. Besonders in der „kontaktlosen“ Zeit half das Handy, Verbindung zu halten zu Familie und Freund*innen.

„Doch diejenigen, die noch nicht mit digitalen Medien vertraut sind, hatten es schwer. Irgendwann reichte das Telefonieren nicht mehr aus“, sagt Jessica Sieben vom Caritasverband Geldern Kevelaer. „Wenigstens mal ein Blick auf die Enkel wäre schön gewesen“, war die Aussage von vielen in der Nachbarschaft des Klostergartens in Kevelaer, so die Quartiersmanagerin. Das Mehrgenerationenhaus bietet daher mit einem neuen Angebot Unterstützung: Ab dem 2. Juni 2022 kann immer donnerstags von 14.30 bis 15.30 Uhr im Kurs „Gemeinsam digital“ alles erlernt werden, was es für den Umgang mit den digitalen Medien braucht.

„Von den ersten Schritten zur richtigen Bedienung von Laptop, Smartphone und Tablet bis hin zu einer Einführung in die Sozialen Medien wie WhatsApp, Facebook und Co. werden die wichtigsten Dinge im Kurs einfach und prägnant vermittelt“, beschreibt Sieben das Angebot.

Die Teilnehmenden des ersten Kurses haben bereits alles Erforderliche rund um die Handhabung und Nutzung des Smartphones erlernt. Besonderes Highlight war der Vortrag „Sicherheit im Netz“ des Computer-Experten Björn Völlings.

Die Teilnehmerzahl des neuen Kurses ist auf zehn Personen beschränkt. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel. 02832-9773855 oder persönlich bei Jessica Sieben im Mehrgenerationenhaus Klostergarten. Die Kursteilnahme ist kostenlos.