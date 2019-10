Sprachlicher und kultureller Zugewinn

46 Schülerinnen und Schüler des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums nahmen an den zwei Austauschprogrammen der Schule im September und Oktober 2019 teil. Eine Gruppe (9., 10. Klasse und EF) besuchte vom 23. bis 28. September 2019 die Kleinstadt Douarnenez in der westlichen Bretagne, konnte die Schule „Collège et lycée St-Blaise“, Strände, Steilküsten, Häfen und das Fischereizentrum „Haloitika“ in Guilvinec kennenlernen.

Die andere Gruppe aus Schülern der 7. und 8. Klasse verbrachte die Woche vom 4. bis 11. Oktober in der Großstadt Angers in der Region Pays de la Loire im Westen Frankreichs und lernte dort neben dem örtlichen schulischen und kulturellen Leben gemeinsam mit den französischen Austauschschülern auch einige Schlösser an der Loire und andere Sehenswürdigkeiten der Gegend kennen.