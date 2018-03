Der Tag hat 24 Stunden, eine Binsenweisheit, die jedoch bei vielen Menschen durch eine Schieflage im Zeitmanagement zu Stress oder Problemen im Leben führt. Bei einem „Mädels­abend“ mit Vortrag, Austausch und Fingerfood stellt Pastorin Silke Tosch als Referentin das „Zeit-Balance-Modell“ nach Lothar Seiwert vor.

Zusammen mit Patricia Davies, Monika van der Loo und Claudia Draht hat Tosch den Abend vorbereitet. Das Quartett lädt alle Frauen in Kevelaer am Freitag, 16. März, um 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr) zu diesem Miteinander in die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde, Händelstraße 40, ein.

Es passt zu der Passionszeit, sic…

