Die DJK Twisteden hat am Sonntag im Bezirksliga-Spiel bei der SGE Bedburg-Hau ein 2:2-Unentschieden erreicht. Gegen den Tabellendritten spielte die Mannschaft von Trainer Andreas Holla eine starke Partie und durfte am Ende über einen verdienten Punktgewinn jubeln. Dabei hatten die Schwarz-Weißen sogar einen 0:2-Rückstand aufgeholt. In der Tabelle steht die DJK it nun 25 Punkten weiterhin auf Rang neun, während Bedburg-Hau auf Platz vier zurückfiel. Bereits am Dienstagabend geht es für die Holla-Elf in der Liga gegen den VfL Tönisberg weiter.