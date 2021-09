Helga Zapsky feiert ihren 90. Geburtstag. In den 60er-Jahren kam sie der Liebe wegen nach Kevelaer und fand hier ihre neue Heimat. Die 90 gebührend gefeiert

Die Kevelaererin Helga Zapsky feiert am 23. September ihren 90. Geburtstag. Foto: eg

Für Helga Zapsky ist ihr 90. Geburtstag kein großes Ding, nicht der Rede wert. Vielleicht ist das auch der Grund dafür, warum die Seniorin der geplanten Überraschung ihrer Familie für den Ehrentag noch kurz vorher reichlich gelassen entgegensah. „Ich bin mal gespannt, was die sich da wieder ausgedacht haben“, waren ihre nüchternen Worte. Doch auch, wenn die Kevelaererin sich gar nicht sicher ist, ob sie denn wirklich so gebührend gefeiert werden muss, blickt sie dankbar auf ihre bisherigen 90 Lebensjahre.

Am 23. September 1931 wurde Helga Elsa Emma Bertha Elvers in Rheinstorf in der Nähe von Lüneburg geboren. Dort wuchs sie gemeinsam mit ihren zwei Brüdern auf, bevor sie 1964 durch ihre Arbeit in einem Krefelder Privathaushalt ihren späteren Mann Franz-Josef Zapsky kennenlernte. Mit der Ehe löste die junge Frau damals auch ihr Ticket in eine neue Heimat: Kevelaer. Dort lebte die Patchworkfamilie mit ihren neun Kindern im eigenen Haus.

Langweilig wurde es bei den Zapskys nie. Nicht nur bei Arbeiten im Eigenheim packte Helga Zapsky mit an. Nebenbei arbeitete sie in einem Ärztehaushalt, kümmerte sich um die Kinder, engagierte sich in der evangelischen Kirche. Daran erinnert sich die 90-Jährige gerne zurück. Sie war in einem Bastelclub für Senior*innen aktiv und organisierte Seniorenfreizeiten. Und auch wenn das Paar erst spät damit begann: das Reisen gehörte zu ihren Leidenschaften. Besonders Griechenland hatte es den Kevelaerern angetan. Dort waren sie …