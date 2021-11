Am Sonntag fand nach einem Jahr Corona-Pause die „Wallfahrt der Karnevalisten“ in Kevelaer statt Der Karneval lebt auf

Die Jecken ließen ihrer Freude freien Lauf, als sie durch die Marienstadt zogen. Foto: Thomas Rauer

Die Frage, warum die Närr*innen ausgerechnet dem tristen November entgegenfiebern, ist hinlänglich bekannt und mit der Bedeutung der Zahl Elf im närrischen Kalender umschrieben. Die Karnevalist*innen lieben es bunt statt herbstlich grau und einen solchen Vorgeschmack gab es am Sonntag in Kevelaer, wo der VFR Blau-Gold Kevelaer e.V. zur alljährlichen „Wallfahrt der Karnevalisten“ einlud.

Der Sonntag vor dem 11.11. ist für die Jecken am Niederrhein und dem benachbarten Rheinland seit 2002 fest verplant. Als Pilger*innen strömen sie an diesem Tag regelmäßig zu Hunderten in die Marienwallfahrtsstadt. Zwar wurden sie im vergangenen Jahr von der Corona-Pandemie ausgebremst, verlernt haben sie aber dennoch nichts: Das Forum Pax Christi entwickelte sich zu einem Zentrum der Narretei, an dem an diesem Sonntag fröhliche Urständ gefeiert wurden.