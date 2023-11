WortKlangStille lädt zur Erholung ein

Am Sonntag, 12. November 2023, findet um 17 Uhr in der Clemenskapelle am Klostergarten in Kevelaer die erste WortKlangStille statt.

Ruth Plege, Achtsamkeitstrainerin, und Annette Giefer, Sprachtherapeutin und Musikerin, laden zu ca. 45 Minuten Text, Musik und Stille ein. In der besonderen Atmosphäre der Clemenskapelle wollen sie den Blick für innere und äußere Räume öffnen.

Im ständigen Trubel und Lärm eines durchgetakteten Alltags fehlt es vielen Menschen an Gelegenheiten, Stille auch in sich selbst wahrzunehmen und sich mit einer Ressource zu verbinden, die ungemein wohltuend sein kann und dabei unerschöpflich ist.

An diesem Abend werden nachdenkliche und humorvolle Texte durch Querflötenklänge aufgegriffen, welche dann in Minuten der Stille auf die Zuhörenden weiter einwirken.

Die beiden Initiatorinnen freuen sich auf ihr erstes gemeinsames Angebot und wünschen sich, dass die Teilnehmenden zur Ruhe kommen und zugleich Kraft für den Alltag tanken können.

Da die Clemenskapelle eventuell noch nicht ausreichend beheizt ist, wird entsprechende Kleidung empfohlen.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind herzlich willkommen.