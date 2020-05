Jutta Pesch-Braun ist von der Corona-Krise gleich doppelt betroffen. Denn die Inhaberin des Jugendstilgasthofes „Goldener Apfel“ am Kapellenplatz kann zur Zeit weder Restaurantgäste empfangen noch kann sie Menschen, die in die Stadt kommen, eine Unterkunft anbieten. „Nichts ist mehr wie sonst“, konstatiert die erfahrene Gastronomin und Hotelierchefin. Große Anmeldungen und Reservierungen sind bis in den September hinein storniert worden. „Die Gäste werden nur zögerlich nach Kevelaer kommen“, glaubt Pesch-Brau nicht daran, dass so viele Pilger wie sonst den Weg in die Wallfahrtsstadt finden werden...