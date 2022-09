Neben der Koratenhalle werden auch an der Hubertusschule Geflüchtete untergebracht Weitere Sporthalle wird hergerichtet

Nach der Kroatenhalle (Foto) soll nun auch die Sporthalle der Hubertusschule für Geflüchtete hergerichtet werden. Foto: KB-Archiv (WiScho)

Im jüngsten Schul- und Sportausschuss der Stadt Kevelaer war auch die Nutzung von Sporthallen in Kevelaer für die Unterbringung Geflüchteter ein Thema. Ulrich Berns berichtete seitens der Verwaltung, dass die eigenen und von privat angemieteten Unterbringungsmöglichkeiten ausgeschöpft seien.

Daher sei bereits die Kroatenhalle für eine solche Unterbringung hergerichtet worden. Nun werde man auch die Turnhalle der Hubertusgrundschule nutzen müssen. Sie solle bis zum 19. des Monats bezugsfertig gemacht werden.

Alternativen?

Das freut Vereine und Schulleitungen natürlich nicht. Die FDP-Fraktion reagierte und fragt an, ob es Alternativen gebe, einerseits für die Unterbringung Geflüchteter, andererseits aber auch für die Vereine und Schulen, um Unterricht oder Kurse durchführen zu können. Jens Auerbach (FDP) schlug beispielsweise in der Sitzung des Schul- und Sportausschusses vor, möglicherweise Vereinskurse zu verlegen oder auch den Erwachsenensport zeitweise zugunsten des Schulsports in den Hintergrund treten zu lassen. Außerdem regte er Kooperation zwischen den Schulen an. Die Anfrage der Freien Demokraten soll in der nächsten Sitzung des Haupt- und…