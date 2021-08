Tourist Information bietet Kevelaer zum Mitnehmen an

Das Lieblingsgetränk aus einer schönen Motivtasse trinken oder eine Postkarte mit Motiven aus der Wallfahrtsstadt an die Liebsten verschicken: In der neu gestalteten Tourist Information können neben der KevelaerCard, Theater- und Veranstaltungseintrittskarten auch Geschenke und Souvenirs erworben werden.

Große Nachfrage nach Kevelaer Silhouette

Wer sein Fahrzeug mit einer Kevelaer Silhouette ausstatten möchte, wird in der Tourist Information auf dem Peter-Plümpe-Platz 12 fündig: Der Aufkleber ist in vier verschiedenen Farben zum Preis von 3,90 Euro erhältlich. Die Silhouette mit Gradierwerk ist auf Postkarten sowie auf Frühstücksbrettchen in den Regalen der TI wiederzufinden.

Wer seine Liebsten eher mit einem außergewöhnlichen Geschenk überraschen möchte, ist mit den verschiedenen „Li-Art“-Artikeln der Winnekendonker Künstlerin Inge Leenen gut bedient. In ihrem unverwechselbaren „Comic-Style“ versammeln sich viele Kevelaer-Motive auf Magneten, Tassen und Aquarelldrucken. Ein echter Hingucker sind die farbenfrohen Kevelaer-Kugelschreiber für das heimische Büro.

Sortiment wird erweitert

„Das Sortiment erweitert sich Monat für Monat um weitere tolle Kevelaer-Artikel. Herzlich laden wir Kevelaerer und Gäste in die Tourist Information zum Stöbern und Einkaufen ein“, sagt Verena Rohde, Leiterin der Abteilung „Tourismus & Kultur“.

Die Merchandise-Artikel sowie Buchungen von individuellen Gruppenangeboten oder Stadtführungen können ebenfalls unter Tel. 02832 / 122-991 oder per E-Mail an tourismus@kevelaer.de angefragt werden.