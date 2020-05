SPD fordert Zuschuss zum Laptop

Die SPD-Fraktion beantragt eine finanzielle Unterstützung beim Kauf eines geeigneten Laptops oder Tablets für den digitalen Unterricht.

In der Begründung des Kevelaerer SPD-Fraktionsvorsitzenden Horst Blumenkemper heißt es: „Die aktuelle Corona-Krise wird uns wohl noch einige Wochen oder gar Monate begleiten. Derzeit ist noch nicht absehbar, ob und wann in diesem Schuljahr der Unterricht wieder regulär in den Schulen angeboten wird. Durch die Schließung der Schulen in den letzten Wochen hat sich die Bedeutung des digitalen Lernens immer mehr erweitert. Lehrer versenden digitale Unterrichtsinhalte, es entstehen immer mehr Online-Plattformen, die Schülern und Eltern beim Homeschooling unterstützen, Videokonferenzen zwischen Schülern und Lehrern finden nahezu täglich statt. Lehrer und Schüler machen hier jetzt vielschichtige Erfahrungen, weshalb auch nach der Corona Krise digitaler Unterricht weiter an Bedeutung gewinnen wird. Glücklich sind nun die Familien, die sich das notwendige digitale Equipment leisten können. Aber auch in der Wallfahrtsstadt Kevelaer leben Familien, für die der Erwerb eines adäquaten digitalen Geräts kaum möglich ist. Um die Voraussetzungen für den Unterricht zu Hause zu verbessern, will der Bund 500 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Bedürftige Schüler sollen einen Zuschuss von 150 Euro für die Anschaffung von nötigen Geräten wie Laptop, Tablet oder Webcam bekommen. Natürlich reichen die 150 € nicht aus, um ein Laptop oder Tablet zu erwerben, das den Anforderungen digitalen Unterrichts genügt. Die SPD im Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer beantragt, bedürftige Familien hier zu unterstützen, damit diese Schüler nicht aus finanziellen Gründen den Bildungsanschluss verlieren. Verschiedene Kommunen sind hier Vorreiter: So stockt die Stadt Düsseldorf den Bundeszuschuss für mobile Endgeräte auf bis zu 100 Prozent der Kosten auf. In anderen Kommunen beträgt der Zuschuss bis zu 250€!

Eine möglichst kurzfristige und unbürokratische Unterstützung für bedürftige Familien(z.B. mit einem gültigen Personalausweis, einem aktuellen Bescheid vom Jobcenter und dem Kaufbeleg für das Gerät) scheint hier dringend notwendig.“