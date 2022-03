Wetten freut sich über OGS-Kinder

„Familiäres Miteinander in ländlicher Idylle“ – das ist es, was die Städtische Katholische Grundschule in Wetten verspricht. Rund 90 Schüler*innen werden dort derzeit in vier Klassen von sieben Lehrer*innen unterrichtet. Nun machen die Verantwortlichen noch einmal auf das Angebot der OGS (Offene Ganztagsschule) in Trägerschaft der AWO aufmerksam.

Schulleiterin Anna Molderings freut sich über die enge Zusammenarbeit mit der OGS-Koordinatorin Nicole Arians, deren Team sowie den Lehrkräften. Dadurch könne ein umfassendes Angebot für den verlässlichen Halbtag und die Ganztagsbetreuung in Wetten realisiert werden. Freuen würden sich die Zuständigen, wenn dieses Angebot künftig von noch mehr Kindern wahrgenommen werden würde.

Getrennt vom Schulalltag

„In unserer OGS gibt es genügend Plätze für alle Kinder, die sich anmelden möchten“, betont Arians. Es müssten keine Kinder wegen Überfüllung abgelehnt werden, was dem Personalschlüssel und den weitläufigen Räumen zu verdanken sei. Einen Pluspunkt sieht Arians außerdem darin, dass die Angebote der OGS nicht im Schulgebäude selbst stattfinden: „Das weckt ein Gefühl von Freizeit, der Schulalltag ist buchstäblich abgeschlossen.“

Für Fragen rund um den Schulbetrieb und Anmeldung für das kommende Schuljahr ist Schulleiterin Anna Molderings unter wetten-grundschule@schulen-kevelaer.de oder unter Tel. 02832-3528 erreichbar. Es dürfen auch Kinder außerhalb von Kevelaer in allen Jahrgängen angemeldet werden.

Fragen rund um die OGS und den verlässlichen Halbtag beantwortet Koordinatorin Nicole Arians unter Tel. 0152-51821309. Die Abholzeiten sind folgendermaßen festgelegt: bis 13 Uhr (verlässlicher Halbtag), 15 oder 16 Uhr (OGS).