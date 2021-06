Night of light: Kevelaerer Gebäude erstrahlten

Einige Kevelaerer*innen mögen sich noch erinnern: Bereits im vergangenen Jahr machten Akteur*innen der Veranstaltungsbranche mit einer besonderen Aktion auf ihre pandemiebedingte Situation aufmerksam. So erstrahlten während der „Night of light“ unter dem Motto „Alarmstufe Rot“ nicht nur in Kevelaer öffentliche Gebäude in rotem Licht. Bundesweit hatten sich damals Tausende Firmen beteiligt. Genau ein Jahr später gab es nun unter dem Motto „Wir machen Licht“ am Dienstag, 22. Juni, erneut eine Aktion. Auch Kevelaerer Unternehmer*innen machten mit.

Ein rotes Licht als Zeichen: #allelichtmachen

„Wir alle machen Licht: Licht für Kunst und Kultur. Licht für Messen und Kongresse. Licht für Kontaktpflege und Zusammensein. Licht für Perspektiven. Ein Signal der Kunst, Kultur- und Veranstaltungswirtschaft. Beleuchtet werden Theater, Clubs, Denkmäler, Stadthallen, Firmengebäude, Restaurants, Eventlocations, Messehallen, Brücken, Wahrzeichen, Kirchen etc.“, hieß es vorab in einer entsprechenden Mitteilung zur Aktion. „Euch fehlen Events und Zusammensein genauso? Dann setzt ein rotes Licht auf Balkon, Garten oder vor die Haustür. Und postet die Bilder mit: #allelichtmachen“, lautete der Aufruf.

Der Kevelaerer Michael Hülsen teilte vorab mit, dass er in diesem Jahr als Vermittler für die Aktion „Wir machen Licht“ in der Marienstadt fungiere. In Kevelaer wurden am Dienstagabend zahlreiche Gebäude ab der Dämmerung im roten Licht angestrahlt – unter anderem die St. Antonius Kirche, die Marienbasilika, das Bühnenhaus, das KUK Atelier und die Jesus-Christus-Kirche (evangelische Kirchengemeinde).

In der Wallfahrtsstadt beteiligten sich in diesem Jahr folgende Beleuchtungsfirmen: PS Veranstaltungstechnik Marcel Wessels – Michael Hans GbR (Goch), Müller Musik (Köln), Veranstaltungsservice Mark Neumann (Winnekendonk), LighTon Veranstaltungstechnik (Kervenheim) und die Bühnenhaus Technik.

Eine Bildergalerie zur „Night of light“ finden Sie hier auf unserer Website.