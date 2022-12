Am Wochenende lockte der Adventsmarkt die Bevölkerung in Winnekendonk auf die Straßen Gesellige Weihnachtsstimmung im Golddorf

Der Adventsmarkt in Winnekendonk war mit kreativen Ständen bestückt. Foto: gee

Besonders zur Dämmerzeit und in den Abendstunden ging es am Wochenende in Winnekendonk gesellig zu. Das Golddorf zeigte sich beim Adventsmarkt in vorweihnachtlichem Glanz. Musikalische Klänge wiesen den Weg.

Die Gaststätten waren gut besucht, auf dem Markt staute es sich an einigen Ständen. Die Menschen waren neugierig auf die vorwiegend handwerklichen Produkte, die hier angeboten wurden. Vielleicht wollten sie auch einfach mal unbeschwert unterwegs sein in diesen nicht einfachen Zeiten. Und es war ja auch hier wieder der erste Adventsmarkt seit Beginn der Pandemie.

Einige schöne Sterne in verschiedenen Ausführungen gab es, selbst gestrickte Socken in allen Farben wurden nicht nur bewundert, auch fleißig gekauft. Inge Leenen von „Li-ART“ bot ihre selbst gestalteten Tassen an, die die wesentlichen Merkmale der einzelnen Dörfer hier am Niederrhein zeigen.

Die Damenmannschaften des SV Viktoria Winnekendonk luden zudem gegen eine Spende zum Stockbrotbacken ein. Auch viele andere Angebote gab es, um Appetit und Durst zu löschen. E…