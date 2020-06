Die Jungen Streicher Kevelaer dürfen wieder öffentlich auftreten

Konzert am Sonntag am Museum

Es war ein gelungener Auftakt: Am vergangenen Sonntag gab das Jugendstreichorchester der „Jungen Streicher Kevelaer“ sein erstes Konzert seit Ausbruch der Corona-Krise. Im überdachten Freiluftbereich des Niederrheinischen Museums Kevelaer spielten die 20 jungen Streicher und Streicherinnen Werke aus Barock, Klassik und Romantik unter Leitung von Thomas Brezinka. Die junge Sopranistin Magdalena Langner, die im Orchester auch Bratsche spielt, begeisterte als Solistin bei Arien von Mozart und Gounod. Die strengen Auflagen erlaubten nur eine geringe Anzahl von Zuhörern. Für die 49 Anwesenden war es ein gelungenes Konzert, und dies endlich wieder „analog“. Die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen konnten laut Museumsleiterin Veronika Hebben sehr gut umgesetzt werden. Das Sommerkonzert der Jungen Streicher Kevelaer findet am kommenden Sonntag, 21. Juni, um Uhr, wieder im überdachten Freiluftbereich des Museums

statt. Eine begrenzte Anzahl an Karten ist für 4,00 Euro im Vorverkauf des Niederrheinischen Museums Kevelaer erhältlich.