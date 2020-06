Das Fahrzeug war am Theodor-Heuss-Ring abgestellt

In der Nacht von Sonntag, 14. Juni 2020, auf Montag, 15. Juni 2020, drangen unbekannte Täter am Theodor-Heuss-Ring ohne Aufbruchspuren in einen grauen Opel Corsa ein, der dort auf einem Stellplatz abgestellt war. Sie stahlen einen schwarzen Rucksack mit Sportbekleidung aus dem Wagen. Die Kripo Goch bittet Zeugen, sich unter Tel. 02823-1080 zu melden.