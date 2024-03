Drei spirituelle Abende zur Karwoche

Aus guter Tradition heraus lädt die Pfarr- und Wallfahrtgemeinde St. Marien in der Karwoche von Montag bis Mittwoch zu je einer musikalischen Abendmeditation ein.

„Wir freuen uns“, so Pastoralreferent Dr. Bastian Rütten, „dass wir wieder drei ganz unterschiedliche, aber sicher besondere Zugänge zur Vorbereitung auf die drei großen Tage von Gründonnerstag bis Karsamstag anbieten können!“

Verantwortlich für die Konzeption und die Gestaltung sind die Kirchenmusiker Elmar Lehnen (Basilikaorganist und derzeit Interims-Chordirektor) und Regional- und Basilikakantor Sebastian Piel.

Den Auftakt macht am Montag, 25.März 2024, um 20 Uhr der Organist Georg Reinwand. Er gestaltet eine Abendmeditation mit Orgelmusik in der Kerzenkapelle.

Am Dienstag, 26. März 2024, darf man sicher von einem Höhepunkt der drei Abende sprechen. Die Abendmeditation wird vom Knabenchor der Basilikamusik gestaltet. Die Gesamtleitung an dem Abend hat Basilikakantor Sebastian Piel. Unterstützt wird er an der großen Seifert-Orgel von Basilikaorganist Elmar Lehnen.

„Dazu gesellt sich ein besonderer Gast“, so Sebastian Piel. Er freut sich auf einer Fortsetzung einer bereits stattgefundenen Kooperation mit Robin Mödder. Er beschäftigt sich mit Digital Art. Robin Mödder, geboren 1980 in Hamm, ist ein interdisziplinär arbeitender Medienkünstler (Video/Licht/Cover Design) der im Ruhrgebiet lebt.

Robin Mödders Vorgehensweise ist, dass er Naturerscheinungen, aber auch Details moderner Technik filmt/fotografiert und anschließend mit den Aufnahmen und mit Hilfe digitaler Mittel experimentiert. Danach sucht Mödder formale oder dramaturgische Korrespondenzen, die ihn anregen, einzelne Ausschnitte miteinander zu kombinieren. So bildet sich fast wie von selbst ein Narrativ heraus. Mödder sucht nicht eine Geschichte, die er erzählt – er lässt sich von einer Geschichte finden, die erzählt werden will oder die in den Köpfen der Zuschauer entstehen könnte. Da sind zuerst geometrische Formen, die in Bewegung geraten, neue Konstellationen bilden und zunehmend dreidimensional wirken.

An diesem Abend werden nun alle Akteure unter der Überschrift: „Seht, welch ein Mensch!“ miteinander künstlerisch ins Gespräch kommen. Während der Knabenchor Passionswerke unter anderem von Jenkis, Rheinberger, Bruckner, Mauersberger und Bach zu Gehör bringt, wird Robin Mödder in drei Videoblöcken Video- und Bildkompositionen zur Passions- und Leidensthematik beisteuern. Elmar Lehnen wird dazu an der Orgel improvisieren.

„Am Ende“, so Piel, „werden die Chormotetten einen tröstlichen Gegenpol zu den eindrucksvollen Elementen der Bilder und Orgelmusik bilden.“ Abgerundet wird der Abend durch Textbeiträge von Prof. Dr. Stefan Klöckner.

Den Abschluss der Reihe bildet der Mittwoch, 27. März 2024. Ebenfalls um 20 Uhr. In der Basilika spielt an diesem Abend der Organist Joachim Oehm die eindrucksvolle „Symphonie passion“ von Marcel Dupré.