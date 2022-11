Der Künstler übernimmt die Führung selbst

Der Kapellenplatz vor dem Priesterhaus füllte sich langsam mit Menschen, die sich zur ‚Jubiläumsführung Bert Gerresheim‘ angemeldet hatten. So konnte man es auf einem Flyer lesen. Gemeint war das 25-jährige Bestehen des Portals der Versöhnung, das auf den Tag genau am 26. Oktober 1997 eingeweiht wurde.

Das Hauptmotiv stellt die heimliche Priesterweihe Karl Leisners im KZ Dachau im Dezember 1944 dar, der französische Bischof Gabriel Piquet segnet den Insassen.

Auch die Akokalypse über dem Portal der Basilika sowie viele andere Kunstwerke in der Wallfahrtsstadt hat Gerresheim geschaffen, hier wie weltweit.

Andrea Kirk und Barbara Dicks vom Kevelaer Tourismus sowie Mechtild Jansen, die Gästeführerin, die diese Führung übernahm, standen bereit für dieses besondere Ereignis. Auch die Gästeführerin Marianne Heutgens freute sich auf diese Führung und besonders auf den Künstler. „Bert Gerresheim kenne ich schon seit vielen Jahren, ich freue mich, dass er nun wieder mal hier ist.“

Und dann stand er auch schon vor dem Priesterhaus. „Kommen Sie ruhig näher, ich bin kein Wanderprediger“, sagte Bert Gerresheim und winkte die Menschen freundlich näher und lachte. „Wir freuen uns, Sie selbst an diesem besonderen Tag hier willkommen heißen zu dürfen, um eines Ihrer vielen Kunstwerke hier und heute zu würdigen“, begrüßte Mechtild Jansen den bedeutenden Künstler, der nicht nur hier in Kevelaer durch seine vielen Kunstwerke bekannt ist. Er lebt und arbeitet in Düsseldorf und fühlte sich immer mit der Wallfahrtsstadt verbunden. Nicht nur durch seine zahlreichen Skulpturen und weiteren Werke, die er für die Stadt geschaffen hat.

„Stellen Sie ruhig Ihre Fragen, ich beantworte sie gerne“, forderte Gerresheim die Menschen der Gruppe auf, die für diese Führung auch aus der weiteren Umgebung hierher gekommen waren. „Was möchten Sie wissen?“

„Welchen Bezug haben Sie zu Kevelaer, wann hatten Sie den ersten Berührungspunkt zur Stadt?“, fragte ein Teilnehmer der Gruppe. „Meinen Sie durch die Arbeit, oder…?“ – „Ja, durch die Arbeit.“

Bert Gerresheim habe sich gefreut, als er den ersten Auftrag bekam hier in der Stadt, antwortete er und weitere übernahm er immer wieder gerne, gerade auch hier. Er liebe die Stadt. Und so sei er dankbar der Stadt, St. Marien und St. Antonius wie auch der Bistumführung in Münster.

Erste Berührungspunkte

Seine ersten Berührungspunkte mit der Wallfahrtsstadt hatte der junge Bert Gerresheim schon gemeinsam mit seinem Großvater (KB-Bericht vom 20.10.2022).

Vor dem „Portal der Versöhnung“, der Tür zur Sakristei und zum Beichtstuhl im Brunnenhof der Basilika, stellte sich Gerresheim weiteren Fragen. Religiöse Darstellungen mit der realistischen Welt zu verbinden, das sei ihm wichtig sowie die bildhafte Darstellung und Verkündigung, besonders auch zum besseren Verständnis der Menschen. Wichtig sei ihm gewesen, selbst gut die Zusammenhänge zu verstehen. Das erübrigte oft Diskussionen mit den Auftraggebern, wie sein Kunstwerk auszusehen hätte. Er ließe sich zwar auch gerne ein auf Vorstellungen, jedoch sei das freie Schaffen meistens viel kreativer und ergiebiger.

Nach einer kurzweiligen halben Stunde übernahm Mechtild Jansen wieder die Führung der Gruppe. Weiteres durften die Gästeführerinnen von Bert Gerresheim in der Galerie Heinz Janssen hören. Auch der Gästeführer Johann Peter van Ballegooy ließ es sich nicht nehmen, den Künstler hier nochmal persönlich zu treffen und seinen interessanten Erzählungen zuzuhören. „Ah, hallo, danke für den guten Bericht in der letzten Woche.“ (KB-Bericht-Geschichten auch für Ortsansässige).

Später kam auch Pastor Gregor Kauling, Wallfahrtsrektor, in die Galerie. Er nutzte die Gelegenheit und mochte von dem Künstler etwas über seine Grafik „Maria – Knotenlöserin“, Trösterin der Betrübten, wissen.

Gerresheim erzählte von seinen Begegnungen mit Papst Johannes II, Mutter Theresa. Auch in Rom begegnete er dem Papst. Um Reisen nach Florenz und Rom zu ermöglichen, arbeitete er in der Glashütte als jüngerer Mensch. Es berührt ihn, bemerkte man beim Zuhören seiner teilweise noch nie erzählten Begebenheiten im Detail. „Da spreche ich hier mal aus dem Kästchen.“

So fertigte er anlässlich des 20. Weltjugendtages im Auftrag des damaligen Kölner Erzbischofs Joachim Meisner das Gastgeschenk für den Papst, eine faustgroße, vergoldete Bronzeplastik der Heiligen Drei Könige. Nur drei gebe es davon, erwähnte er auf die Frage des Galeristen Heinz Janssen. Da staunten die Anwesenden nicht schlecht, das hätten sie nicht vermutet.

„Zur Zeit zeichne ich sehr viel“, schloss der Künstler den interessanten Austausch in der Galerie. „Das ganze Leben ist ein Suchbild der Möglichkeiten“, ergänzte Bert Gerresheim. In einer kleinen „Signierstunde“ schrieb er: „Mit lieben Dank für Ihre freundliche Nähe. Ihr alter Bert Gerresheim.“