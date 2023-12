30 Jahre Weihnacht am Niederrhein

Kaum zu glauben, aber wahr: Die erste Weihnachts-CD von Karl Timmermann, „Weihnacht am Niederrhein“, wurde vor 30 Jahren veröffentlicht. In diesem Jahr feiert das Erfolgsalbum also eine Art „Jubiläum“.

Weihnachtsgala ausverkauft

Die Weihnachtsgala in Kevelaer am 16.12.2023 ist längst ausverkauft. Dabei konnten viele Kartenwünsche leider nicht erfüllt werden. Es gibt aber eine gute Nachricht, denn Karl Timmermann wird mit einer Neuauflage des Albums in der „Alten Schmiede Weeze“ auftreten. Er gastiert dort am Samstag, dem 09.12.2023, mit seinem Soloprogramm „Weihnacht am Niederrhein“. Konzertbeginn ist um 18 Uhr, Einlass um 17 Uhr. Tickets kosten 10 Euro.

Live präsentiert Timmermann seine Weihnachtshits wie „Heiligabend auf dem Strom“, „Weihnachtsleuchten“ und andere, die in verschiedenen TV-Sendungen ausgestrahlt wurden, erzählt aber auch von vielen Ereignissen, die er während der 30 Jahre in der Weihnachtszeit erlebt hat.

Wie immer ist sein Auftritt publikumsnah, denn die Konzertbesucher werden stets in das Programm mit eingebunden.

Er freut sich auf dieses „Wohnzimmerkonzert“, denn nur wenige Besucherinnen und Besucher haben hier Platz, um sich weihnachtlich einstimmen zu lassen. Wer dabei sein will, sollte sich schnell Eintrittskarten besorgen.

Karten reservieren

Karten können reserviert werden unter info@schmiede-weeze.de oder mobil 0170-6357137. Es wird gebeten, einen Namen, eine Telefonnummer oder eine Adresse anzugeben. Die Karten werden an der Abendkasse bezahlt und ausgegeben. Der Trägerverein der Schmiede, der Förderverein „Weeze denk mal kultur“, bietet heiße und kalte Getränke zum Kauf an.

Unterhaltung der Schmiede

Das ebenfalls angebotene Gebäck ist kostenfrei. Gerne nehmen die Mitglieder des Trägervereins aber auch freiwillige Spenden an. Hierzu wird ein Sparschwein aufgestellt sein. Die Alte Schmiede wird eigenwirtschaftlich und ehrenamtlich betrieben. Einnahmen fließen in den Erhalt und die Unterhaltung der Schmiede.

Das Betreuerinnen- und Betreuer-Team freut sich auf Gäste, Karl Timmermann natürlich auch..