Der Niederrhein soll ein gemeinsames Immobilienportal bekommen

Bertram Gaiser, Geschäftsführer der Standort Niederrhein GmbH, war Gast des jüngsten Treffens der Wirtschaftsförderer aus dem gesamten Kreisgebiet. Eingeladen von der Kreis-Wirtschaftsförderung traf man sich erstmals in diesem Jahr. Als Treffpunkt hatten sich die Verantwortlichen das neue Rilano Hotel der Wallfahrtsstadt Kevelaer ausgesucht. Gaiser brachte in der etwa fünfstündigen Sitzung zum Ausdruck, dass man in den Gremien der Standort Niederrhein die Schaffung eines Immobilienportals Niederrhein für die gesamte Region beabsichtige. Noch im Monat Oktober solle die Entscheidung für die Umsetzung dieser Absicht fallen. Die Kosten, so stellte der Geschäftsführer in Aussicht, würden zu 100 Prozent von der Standort Niederrhein getragen.

Im Verlauf der Veranstaltung diskutierten die Standortförderer aus den Städten und Gemeinden auch über die Themen „Gewerbeflächen-Management“ und „Umgang mit dem Virtuellen Gewerbeflächenpool“. Es gebe keinen Zweifel daran, dass man im Kreis Kleve nicht ausreichend Wohnbau- und Gewerbeflächen anbieten könne. Immer wieder gebe es interessante Anfragen potentieller Investoren, die in Ermangelung angemessener Angebote nicht positiv beschieden werden könnten, so die Kreis-Wirtschaftsförderung über den Verlauf der Sitzung.