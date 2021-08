Neuauflage der Spätschicht startet

Nachdem die vergangenen Monate von unzähligen Veranstaltungsabsagen geprägt waren, gibt es nun mal wieder gute Nachrichten aus der Kevelaerer Innenstadt: Am 3. September 2021 starten die Händler*innen und Gastronom*innen die erste von insgesamt vier geplanten „Kevelaerer Spätschichten“ – einem langen Einkaufsabend mit musikalischer und kulinarischer Begleitung. Aus organisatorischen Gründen findet der erste Termin ausschließlich auf der Busmannstraße statt. Dort sind die Geschäfte, Cafés und Restaurants bis mindestens 21 Uhr geöffnet und laden zum entspannten Bummeln am Abend ein.

Neben der ortsansässigen Gastronomie rund um den Luxemburger Platz wartet – wie schon im vergangenen Jahr – in Höhe der Sparkasse ein Streetfood-Angebot auf die Besucher*innen: Zum Auftakttermin im September kommt dazu „Esswerk“ aus Krefeld auf die Busmannstraße. „Als gelernter Koch und Restaurantfachmann legt Betreiber Stefan Kremers besonders großen Wert auf Regionalität und Umweltbewusstsein und verwöhnt die Besucher an diesem Abend mit ausgefallenen Burger-Kreationen und kühlen Getränken“, freuen sich die Organisator*innen der „Spätschicht“. Die Teams des „Stadtcafé“ und „Pfannkuchenhaus“ kümmern sich am anderen Ende der Busmannstraße auf dem Luxemburger Platz mit unterschiedlichsten Speisen-, Getränke- und Cocktailangeboten um das leibliche Wohl der Besucher*innen.

Für die musikalische Begleitung des Abends sorgen „The Travelers“. Akustisch unterwegs mit Kontrabass, Gitarre und Gesang interpretieren und verzaubern sie altbekannte Songs der 50er bis 2000er im Vintage-Gewand. Für das Weseler Duo ist es bereits der zweite Auftritt in Kevelaer. Sie sind der Einladung der Busmannstraßenhändler*innen gerne gefolgt, um diesen Abend mit guter Musik zu begleiten.

Als kleines „Bonbon“ gibt es während der „Kevelaerer Spätschicht“ bei einem Einkauf mit der neuen KevelaerCard 10 Prozent Rabatt in den teilnehmenden Geschäften.

Die Geschäftsleute der Busmannstraße freuen sich auf den ersten Spätschicht-Abend nach langer Zeit: „So bietet sich doch endlich wieder die Möglichkeit, dem Alltag ein wenig zu entfliehen.“

Die weiteren Termine der „Kevelaerer Spätschicht“ sind: 1. Oktober, 5. November und 3. Dezember.