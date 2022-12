Seit zehn Jahren werden in der Schulmensa Kevelaer Menschen mit Handicap fit für den Job gemacht „ Das Modell ist beispielhaft “

Praxisanleiterin Heidi Korgel (vorne, Mitte) begleitet junge Menschen wie Angel Hassink (vorne, links) und Justin Michels (vorne, rechts) durch die Ausbildung. Hinter ihnen steht ein großes Team (v.l.): Bereichsleiterin Sabine Hanke, Einrichtungsleiter Peter Schönrock, Stefan Schapfeld, Vanessa Wütscher, beide von der Agentur für Arbeit, Stephan Wolters (MdL, CDU) und Kevelaers Bürgermeister Dominik Pichler. Foto: FG

Ein guter Grund um zu feiern: Seit zehn Jahren bereiten junge Menschen mit Einschränkungen das Essen für rund 800 Schülerinnen und Schüler in der Mensa am Schulzentrum Kevelaer zu. Und das muss einfach gut und lecker sein, weiß Bürgermeister Dominik Pichler als Vater aus eigener Erfahrung: „Das, was da aus den Töpfen rauskommt, ist einfach super!“ Eine Geschichte, die sich also lohnt, und nicht umsonst wurde dem SOS-Kinderdorf als Betreiber 2019 ein Zeichen besonderer Wertschätzung entgegengebracht, als ihm der Marketingpreis der Wirtschaftsförderung der Wallfahrtsstadt Kevelaer überreicht wurde. Doch das nur am Rande.

Vielmehr geht es darum, wie die Schulmensa in Kevelaer in hervorragender Weise das Lernen mit dem Machen verknüpft: Jährlich werden hier bis zu 40 junge Erwachsene mit besonderen Bedarfen in den Bereichen Küche und Hauswirtschaft ausgebildet, um sie anschließend möglichst in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. Das Mensa-Team des SOS-Kinderdorfs Niederrhein arbeitet darum eng mit den Arbeitsagenturen und Jobcentern zusammen. Stefan Schapfeld, Teamleiter Berufliche Rehabilitation und Teilhabe bei der Agentur für Arbeit Wesel bestätigt den positiven Aspekt des Konzepts: „Das Modell ist schon einzigartig, die Anbindung an den Schulmensabetrieb ist beispielhaft.“

Professionell im geschützten Rahmen zu lernen, so lautet das Erfolgsrezept der Lehrküche der Schulmensa. Vorrangig ist hier nicht eine möglichst zügige Absolvierung der Ausbildung, sondern die intensive Begleitung der jungen Menschen in der Ausbildung. Peter Schönrock, der Einrichtungsleit…