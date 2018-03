Kevelaer. Wenn Tom Löwenthal über Musik und Chorarbeit spricht, beginnen seine Augen zu leuchten. Vor knapp drei Wochen hatte der 64-Jährige die große Freude, mit dem „Theaterchor Niederrhein“ die 30er-Jahre-Revue „Ich brauche keine Millionen“ aufzuführen, wovon er heute noch schwärmt.

„Es war unglaublich“

„Es war unglaublich, das war ein Wunsch vor mir. Ich hab solche Sachen in Amsterdam auch schon gemacht, aber mit eigenen Leuten hier solche 30er Jahre-Musik, das ist schon was anderes“, ging sein Lob besonders an die Sängerinnen und Sänger.

„Ich wollte das groß machen, es wurde fast zu groß mit 84 Liedern. Aber die haben alles auswendig und toll gesungen, ein großes Bravo für den Theaterchor Niederrhein. Und man hat Solisten entdeckt – da haben wir jetzt eine…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.

